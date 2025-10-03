Ростислав Вергун: «16 потерь, каждый раз, когда намечался рывок, мы сами же его и “тушили”

В концовке разницу сделало индивидуальное мастерство. Платунов забил сложный мяч в проходе с сопротивлением, а мы в свою очередь промазали. Тайрелл промазал из-под кольца — очень обидные моменты. Разница шесть очков — равная игра, но эти маленькие нюансы решили исход. К сожалению, я сказал ребятам, что мы не можем позволять себе давать соперникам такие шансы. Прежде всего, ищу причину в нас. Нам нужно разобраться и не допускать подобного в будущем", — заявил главный тренер екатеринбургской команды.