Василий Карасев: «Поддерживали определенный уровень баскетбола все сорок минут, в этом и есть залог успеха»

«Безусловно, первая игра сезона была для нас очень важна. Выездной матч, да еще и с серьезным соперником, который сохранил костяк прошлого сезона и усилился хорошими российскими игроками. Поэтому нам предстоял очень серьезный экзамен. Я рад, что мы выиграли, и самое главное — что на протяжении всей игры мы не “ломались”. Каждый, кто выходил на площадку, привносил свой вклад: агрессию, очки, защиту. Мы поддерживали определенный уровень баскетбола все сорок минут, и, наверное, в этом и есть залог успеха», — заключил главный тренер москвичей.