Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарунас Ясикявичюс о 36 очках Уэйда Болдуина: «Не видел его таким со времен “Баварии”

36 очков 29-летнего разыгрывающего чуть не привели к камбэку «Фенербахче» в Евролиге (81:84).

Источник: Спортс"

Болдуин реализовал 9 из 14 двухочковых и 5 из 8 дальних бросков и добавил 4 передачи, 2 подбора и 1 перехват.

«Он значительно лучше выглядит физически. Последний раз я видел его таким в “Баварии” (2020/21), когда он атаковал сквозь защиту.

Теперь, когда ушли Найджел Хэйс-Дэвис и Марко Гудурич, он еще больше показывает лидерские качества. Его работа на тренировках переходит в игровые результаты. Стал спокойнее на площадке.

Сильный характер, не всегда хладнокровный, но именно это иногда приводит к действительно хорошим моментам. Не хочу ничего из этого терять. Очень обнадеживает. Самое главное — оставаться здоровым", — рассудил главный тренер Шарунас Ясикявичюс.