Лонзо Болл произвел сильное впечатление в тренировочном лагере «Кливленда»

«Судя по тому, что я продолжаю слышать, Лонзо Болл — тот, кто продолжает поражать всех», — написал репортер Крис Федор из cleveland.com. «Он продолжает демонстрировать, насколько хорошо он может подойти этой команде. Очевидно, есть вопросы о том, сколько он будет играть в регулярном сезоне, будет ли выходить на паркет в играх “бэк-ту-бэк”? Сможет ли он пройти весь регулярный сезон полностью здоровым? Но сейчас он показывает проблески того, почему он является более качественным и влияющим на результат игроком, чем Айзек Окоро».