Кендрик Перкинс: «Расселл Уэстбрук должен быть в “Милуоки” прямо сейчас»

«Начинается сезон, а у Расселла Уэстбрука нет команды. Должен ли он быть в одной из них? Несомненно. Я считаю, что он должен быть в “Милуоки” прямо сейчас. Но реальность такова, что впервые, наверное, за 15 лет, Расселл Уэстбрук оказался вне состава», — сказал Перкинс.

Уэстбрук отказался от опции игрока в своем соглашении с «Денвером» и стал свободным агентом.

По сообщениям, на протяжении межсезонья в услугах 36-летнего защитника был заинтересован только один клуб — «Сакраменто».