«Это была война». Пэйтон Притчард вышел с последней тренировки «Бостона» с порезом на шее

Надо не бояться фолить. Делать другие акценты. Раньше мы отрабатывали безопасные размены, аккуратную опеку, чтобы не давать идти на линию. Но все изменилось. НБА меняется, надо подстраиваться. Те принципы сработали, когда мы взяли титул, но в прошлом плей-офф уже не помогли. Надо развиваться", — заключил Притчард.