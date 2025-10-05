Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зайон Уильямсон передачей из-за спины начал быструю атаку «Нового Орлеана»

Во второй четверти второго предсезонного матча против австралийского «Мельбурна» Уильямсон выловил уходящий в аут мяч и смог отдать передачу партнеру из-за спины.

Источник: Спортс"

Быстрая атака закончилась данком Джеремайи Фирса.

После первой половины игры «Новый Орлеан» ведет 74:55, на счету Уильямсона 8 очков, 9 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.