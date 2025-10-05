Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джей Джей Редик похвалил Бронни Джеймса: «Совершенно другой игрок по сравнению с тем, каким был год назад»

Специалиста не смутили 1 из 12 с игры от 55-го номера драфта-2024 в первом предсезонном матче.

Источник: Спортс"

"Он чувствует себя гораздо более комфортно и уверенно на площадке. В плане баскетбольных умений, понимания игры — все это улучшилось, при этом есть большая разница между совершенствованием этих навыков на индивидуальных тренировках, с ограниченным числом оппонентов и непосредственно игрой 5 на 5.

Он совершенно другой игрок по сравнению с тем, каким был год назад. Проделанная в G-лиге в прошлом сезоне работа очень помогла Бронни в плане обретения уверенности в себе на этом уровне«, — заявил главный тренер “озерников”.