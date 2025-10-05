Клэй Томпсон о сильных сторонах «Мэверикс»: «Мы можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА»

Мы понимаем, что в каждом отдельном матче на площадке могут выделяться разные игроки. Мы не знаем, кто будет лидером команды по результативности. Очевидно, это Кайри и Эй Ди. Но пока эти ребята не будут стабильно выходить в составе, каждый вечер эта роль будет доставаться кому-то другому.
Нет никаких причин, по которым мы не можем быть командой с самым высоким защитным рейтингом в НБА. По моему опыту, побеждать помогает состав, полный универсальных двусторонних игроков. И у нас это есть«, — рассказал защитник “Мэверикс”.