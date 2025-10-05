Ричмонд
Ричард Джефферсон: «Лейкерс» вылетят во втором раунде плей-офф"

Экс-центровой НБА стал гостем подкаста Road Trippin, который ведет бывший форвард «Кавальерс».

Источник: Спортс"

Перкинс: На мой взгляд, «Лейкерс» — третья по силе команда в НБА. Все три команды, которые входят в мой список, представляют Западную конференцию. «Оклахома», «Хьюстон» и «Лейкерс».

Джефферсон: То есть, на Западе есть две команды, которые превосходят «Лейкерс»? Леди и джентльмены, Перк только что объявил, что «Лейкерс» вылетят во втором раунде плей-офф.

Перкинс: Собственно, я и не говорил, что они станут чемпионами.

Джефферсон: Мне кажется, «Лейкерс» — пятая или шестая команда по силе. А такие команды обычно вылетают во втором раунде.