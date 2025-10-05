Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»

После этого пошли слухи о возможном уходе Энгельберт со своей должности в ближайшем будущем, которые она опровергла.
"Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА.
Нафиса Коллиер — звезда женской НБА. Это не какой-то там ролевой игрок. Она кое-что да значит, так ведь? По совместительству также является вице-президентом профсоюза игроков… Она раскрыла личные разговоры, приведя цитаты этой дамы, комиссионера, отметив, что ее слова прозвучали пренебрежительно, уничижительно и неблагодарно по отношению к спортсменам, представляющим ее лигу.
Кейтлин Кларк своей реакцией только укрепила собственные позиции. Она подтвердила, что Нафиса не лгала. Она не стеснялась в выражениях и не искажала мнение лиги о комиссионере и руководстве женской НБА.
Ответ Кэти совсем не убедил. Это было слабо и только укрепило все обвинения в ее адрес. После такого надо уходить", — считает эксперт ESPN.