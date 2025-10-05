Стивен Эй Смит: «Кэти Энгельберт должна покинуть пост комиссионера женской НБА»

Нафиса Коллиер — звезда женской НБА. Это не какой-то там ролевой игрок. Она кое-что да значит, так ведь? По совместительству также является вице-президентом профсоюза игроков… Она раскрыла личные разговоры, приведя цитаты этой дамы, комиссионера, отметив, что ее слова прозвучали пренебрежительно, уничижительно и неблагодарно по отношению к спортсменам, представляющим ее лигу.