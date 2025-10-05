Ричмонд
Симоне Фонтеккьо: «Начинаю понимать, что значит быть игроком “Майами”. И мне это нравится»

"Я пытаюсь влиться в культуру, стать ее частью и бороться за свою роль, за свое место.

Мне нравится, как все началось в тренировочном лагере, это были прекрасные четыре дня. Много тренировок, много усилий, что-то получалось, что-то нет. Но пока все идет отлично, меня тут здорово приняли, все это очень приятно. Начинаю понимать, что значит быть игроком «Майами», и мне это нравится", — заявил 29-летний итальянский форвард.

Фонтеккьо был обменян из «Детройта» в «Майами» в рамках сделки сайн-н-трейд, в результате которой в «Пистонс» перешел Данкан Робинсон.

В первом предсезонном матче за «Хит» Симоне набрал 9 очков, 3 подбора, 2 передач и 1 перехват.