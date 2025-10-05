Ричмонд
Джейлен Браун о принятии лидерской роли в «Селтикс»: «Обрел покой и готов показывать миру, кто такой Джейлен Браун»

«Бостон» вынужденно расстался с несколькими важными игроками. 28-летний защитник старается выступать лидером и наставником, работая над адаптацией новых игроков.

"Это немного грустно, ведь за последние пару лет у нас сложился отличный коллектив, со многими ребятами я провел много времени. Их уход, конечно, скажется на команде, но у нас есть пять новых игроков, которых нужно адаптировать и встроить в систему.

И я стараюсь ускорить формирование этой химии, доверия между людьми, чтобы вы все увидели хороший результат, когда мы выйдем на площадку", — заявил Джейлен.

Браун признался, что наставничество давалось ему нелегко на начальном этапе карьеры.

«Мне казалось, что нужно действовать определенным образом, чтобы защитить самого себя. Но сейчас я чувствую, что достиг той точки в своей жизни, когда обрел покой и могу больше раскрывать себя миру. Готов показывать миру, кто такой Джейлен Браун», — признался баскетболист.