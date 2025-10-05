Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Брансон предпочел Деррика Роуза Луке Дончичу, Стефену Карри и Аллену Айверсону

Суперзвезду «Нью-Йорка» Джейлена Брансона попросили выбрать между одними из лучших разыгрывающих в современной истории НБА в интервью для Simply British Ballers.

Ведущий: «Ди-Роуз или Аллен Айверсон?»Брансон: (закрывает глаза и жмурится) «Я скажу Ди-Роуз».

В: «Ди-Роуз или Расселл Уэстбрук?»Б: «Я выберу Ди-Роуза».

В: «Ди-Роуз или Кайри Ирвинг? Никто не говорил, что будет легко».Б: «Я скажу Ди-Роуз».

В: «Ди-Роуз или Джеймс Харден?»Б: «Ди-Роуз».

В: «Ди-Роуз или Лука Дончич?»Б: «Охохо, Лука все еще играет, так что я скажу Ди-Роуз».

В: «Ди-Роуз или Стеф?»Б: (закрывает глаза в раздумьях) «Ди-Роуз».

Брансон и Роуз изначально близились, когда Рик Брансон, отец Джейлена, был ассистентом главного тренера в «Чикаго» с 2010 по 2012 год. Затем их связь укрепилась в «Нью-Йорке» во время сезона-2022/23. Брансон называл Роуза своим наставником и примером для подражания.