Джейлен Брансон предпочел Деррика Роуза Луке Дончичу, Стефену Карри и Аллену Айверсону

Брансон и Роуз изначально близились, когда Рик Брансон, отец Джейлена, был ассистентом главного тренера в «Чикаго» с 2010 по 2012 год. Затем их связь укрепилась в «Нью-Йорке» во время сезона-2022/23. Брансон называл Роуза своим наставником и примером для подражания.