Джейлен Брансон предпочел Деррика Роуза Луке Дончичу, Стефену Карри и Аллену Айверсону

Ведущий: «Ди-Роуз или Аллен Айверсон?»Брансон: (закрывает глаза и жмурится) «Я скажу Ди-Роуз».
В: «Ди-Роуз или Расселл Уэстбрук?»Б: «Я выберу Ди-Роуза».
В: «Ди-Роуз или Кайри Ирвинг? Никто не говорил, что будет легко».Б: «Я скажу Ди-Роуз».
В: «Ди-Роуз или Джеймс Харден?»Б: «Ди-Роуз».
В: «Ди-Роуз или Лука Дончич?»Б: «Охохо, Лука все еще играет, так что я скажу Ди-Роуз».
В: «Ди-Роуз или Стеф?»Б: (закрывает глаза в раздумьях) «Ди-Роуз».
Брансон и Роуз изначально близились, когда Рик Брансон, отец Джейлена, был ассистентом главного тренера в «Чикаго» с 2010 по 2012 год. Затем их связь укрепилась в «Нью-Йорке» во время сезона-2022/23. Брансон называл Роуза своим наставником и примером для подражания.