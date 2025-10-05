Джамал Мюррэй: «Новый “Денвер” напоминает мне команду времен “пузыря”. Будет интересно»

У нас тогда было много разных ребят, которые могли выйти и взять на себя любую роль. Как по мне, сейчас у «Денвера» то же самое, взаимозаменяемые игроки в составе. Так что да, это должно быть весело«, — рассказал разыгрывающий “Денвера” после нескольких дней тренировочного лагеря.