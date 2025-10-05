Журналист Ховард Бек: «Милуоки» — не претенденты на титул, даже с Яннисом"

Яннис все время повторяет: «Я хочу побеждать в чемпионате и быть там, где это возможно». Сейчас «Милуоки» в таком состоянии, что это не то место.
Если они начнут слабо и окажутся в кризисе к декабрю, разве не будет вся лига пытаться выяснить, можно ли заполучить Янниса?
Не думаю, что он потребует обмена посреди сезона, но любые трудности команды лишь напомнят: через два года он станет свободным агентом, а он уже не раз говорил, что хочет бороться за титулы, пока находится в расцвете сил", — заявил журналист The Ringer Ховард Бек.