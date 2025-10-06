Стефен Карри: «Вы видели передачу, которую Хорфорд отдал мне из угла. Наша с ним “химия” будет только улучшаться»

«Очевидно, что это игрок с высоким баскетбольным IQ, опытный, который может вписаться в любой состав. Он дает нам пространство, он обеспечивает присутствие в защите. Вы видели передачу, которую он отдал мне из угла. Так что эта “гив-энд-гоу” была просто примером того, как наша “химия” будет только улучшаться. Он многогранен как центровой, и я с нетерпением жду увидеть, как это будет работать для меня, Джимми, Джей Кея, Дрэймонда… в любом составе, где он будет выходить на площадку в роли пятого номера», — сказал Карри.