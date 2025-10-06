Ричмонд
Крис Пол: «Самая крутая черта “Клипперс” — не возраст или что-то еще, а то, что мы можем играть по-разному»

Источник: Спортс"

«Когда ты в раздевалке, люди могут говорить что угодно извне, но важно то, что вы говорите внутри команды, верно? Так что самая крутая черта нашей команды — не возраст или что-то еще, а то, что мы можем играть по-разному, и у нас так много парней, которые уже совершили в этой лиге столько всего. И наша задача — не просто говорить об этом, а делать это», — сказал разыгрывающий.

В новом сезоне 40-летний Пол будет самым опытным игроком «Лос-Анджелеса». В межсезонье команду также пополнили 28-летний Джон Коллинз, 32-летний Брэдли Бил и 37-летний Брук Лопес.