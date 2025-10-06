Крис Пол: «Самая крутая черта “Клипперс” — не возраст или что-то еще, а то, что мы можем играть по-разному»

«Когда ты в раздевалке, люди могут говорить что угодно извне, но важно то, что вы говорите внутри команды, верно? Так что самая крутая черта нашей команды — не возраст или что-то еще, а то, что мы можем играть по-разному, и у нас так много парней, которые уже совершили в этой лиге столько всего. И наша задача — не просто говорить об этом, а делать это», — сказал разыгрывающий.