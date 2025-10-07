Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майкл Мэлоун о ключевом факторе для Куминги и «Уорриорз»: «Все сводится к коммуникации»

По мнению эксперта ESPN, если стороны рассчитывают извлечь пользу от сотрудничества, им необходимо найти общий язык.

Источник: Спортс"

«Все сводится к коммуникации, общению. Посмотрите, как Джонатан Куминга играл во 2-м, 3-м, 4-м и 5-м матчах серии против “Миннесоты”. Стеф Карри тогда получил травму, Куминга стал ключевым игроком команды и показал себя. Они не добились побед в тех встречах, но сможет ли он выйти на новый уровень и стать частью новой команды, выходя со скамейки?» — заявил экс-тренер «Наггетс».

Куминга и «Голден Стэйт» недавно договорились о продлении контракта.

На прошлой неделе главный тренер «воинов» Стив Керр также указывал на фактор правильной коммуникации и взаимопонимания: «В основе любой великой командной культуры лежит общение… Важно вписаться, учитывать наши нужды, то, как он видит себя и каким его видим мы».