Майкл Мэлоун о ключевом факторе для Куминги и «Уорриорз»: «Все сводится к коммуникации»

«Все сводится к коммуникации, общению. Посмотрите, как Джонатан Куминга играл во 2-м, 3-м, 4-м и 5-м матчах серии против “Миннесоты”. Стеф Карри тогда получил травму, Куминга стал ключевым игроком команды и показал себя. Они не добились побед в тех встречах, но сможет ли он выйти на новый уровень и стать частью новой команды, выходя со скамейки?» — заявил экс-тренер «Наггетс».