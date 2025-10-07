Брюс Браун о роли разыгрывающего в «Наггетс»: «Этот мазафакер снова в моих руках»

Как проходит адаптация? Как и сказал, провел несколько лет без мяча. Потребуется время, но все будет хорошо", — заявил Браун.
Чемпион НБА в составе «Денвера» вернулся в команду после двух сезонов в других клубах.
"Этот мазафакер снова в моих руках. Круто. Слушайте, я играл в командах, в которых вообще не касался мяча в нескольких владениях подряд.
