Брюс Браун о роли разыгрывающего в «Наггетс»: «Этот мазафакер снова в моих руках»

"Этот мазафакер снова в моих руках. Круто. Слушайте, я играл в командах, в которых вообще не касался мяча в нескольких владениях подряд.

Как проходит адаптация? Как и сказал, провел несколько лет без мяча. Потребуется время, но все будет хорошо", — заявил Браун.

Чемпион НБА в составе «Денвера» вернулся в команду после двух сезонов в других клубах.