Влатко Чанчар: «Американцы в НБА заказывают вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку — просто понты. А потом сливаются, когда надо покрывать чек»

"Если говорить о Европе, то такие вещи покрывает клуб. Но только определенную сумму. Все, что сверх этого, мы оплачиваем сами. И есть негласное правило: кто больше зарабатывает, тот и платит. Что тут поделаешь.

В НБА все по-другому, и суммы там просто безумные. Но виноваты сами игроки. Они заказывают эти вина по четыре-пять тысяч долларов за бутылку. Это просто понты, совершенно ни к чему. Вино есть вино, приятель. Некоторые из них плохо пахнут, имеют кислый вкус. Для кого это все? Просто берешь водку, напиваешься, и кому какое дело, знаете ли.

Потом приходит время оплаты, и вы знаете, как это бывает — американцы начинают сливаться. Как только видят счет, сразу вскакивают и говорят: «Мне нужно помыть руки». На этом все, человека больше нет«, — рассказал чемпион НБА в составе “Денвера”.