Джей Джей Редик старается быть терпимее к игрокам: «Не все устроены, как Кобе. Нужно проявлять эмпатию»

Главный тренер «Лейкерс» заявил, что учился контролировать свои эмоции и проявлять больше терпения в общении с баскетболистами.

Источник: Спортс"

"Я провел много времени со своим перформанс-тренером, вел дневник, занимался самоанализом и все такое, прорабатывал некоторые вещи. В моем случае самое главное — умение в нужный момент включать и выключать эту энергию, а также осознавать — и я всегда это осознавал — что не все устроены так, как Кобе.

Не говорю, что я сам устроен так же, как Кобе, но, вообще говоря, не так много людей устроены так же, как Том Брэди или Кобе, согласитесь. Нужно воспринимать игроков в команде такими, какие они есть. Это не меняет стандартов или ожиданий, но нужно немного сопереживать им, проявлять эмпатию", — признался 41-летний Редик.