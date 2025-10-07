Ричмонд
Норман Пауэлл: «Клипперс» говорили, что не хотят меня обменивать, мы обсуждали продление. Но в итоге обменяли"

«Если быть откровенным, мы обсуждали продление с “Клипперс”, его условия. Мне говорили, что не хотят меня обменивать, что хотят, чтобы я остался — все такое. Но в итоге они меня обменяли», — сказал 32-летний баскетболист «Майами».

Также Пауэлл прокомментировал ситуацию с его переговорами о продлении контракта с «Майами»: «Если честно, я вообще об этом не думаю. Совсем. В любой год, контрактный или на пороге продления, моя задача — сосредоточиться на баскетболе и помогать команде побеждать. Все остальное решится само собой. Это вне моего контроля».