Финансовая гибкость «Хьюстона» ограничена, даже с учетом потенциального исключения для травмированного игрока (ESPN)

Отсутствие Ванвлита может подтолкнуть «Хьюстон» к поиску вариантов на рынке обменов. У команды есть пять драфт-пиков первого раунда доступных для обмена, включая незащищенный пик «Финикса» 2027 года, а также права на обмен пиками с «Бруклином» в 2027-м.