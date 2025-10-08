Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эл Хорфорд о Стефене Карри: «Он наводит ужас на всю лигу одним своим движением. Я обязательно этим воспользуюсь»

"Когда я играю со Стефом, моя цель — максимально облегчить ему игру: передать мяч или поставить хороший заслон, делать все возможное, чтобы нападение продолжало движение.

Источник: Спортс"

Стеф очень умный игрок — с ним легко играть, и порой он сам подсказывает, что делать.

Он проделывает такую феноменальную работу, терроризируя защитников лиги каждым своим движением. Это то, чем я обязательно воспользуюсь", — заявил Эл Хорфорд.