Эл Хорфорд о Стефене Карри: «Он наводит ужас на всю лигу одним своим движением. Я обязательно этим воспользуюсь»

Стеф очень умный игрок — с ним легко играть, и порой он сам подсказывает, что делать.
Он проделывает такую феноменальную работу, терроризируя защитников лиги каждым своим движением. Это то, чем я обязательно воспользуюсь", — заявил Эл Хорфорд.
"Когда я играю со Стефом, моя цель — максимально облегчить ему игру: передать мяч или поставить хороший заслон, делать все возможное, чтобы нападение продолжало движение.
Стеф очень умный игрок — с ним легко играть, и порой он сам подсказывает, что делать.
Он проделывает такую феноменальную работу, терроризируя защитников лиги каждым своим движением. Это то, чем я обязательно воспользуюсь", — заявил Эл Хорфорд.