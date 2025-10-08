Ричмонд
Тэрен Армстронг согласился перейти в «Дубай»

23-летний австралийский защитник (196 см) провел последние 2 сезона в «Кэрнсе» в национальном чемпионате. В последнем розыгрыше Армстронг набирал 17,1 очка, 4,6 подбора и 4,7 передачи в среднем, после чего получил двусторонний контракт в НБА с «Голден Стэйт» и присоединился к команде в Летней лиге.

Защитник решил продолжить карьеру в европейском баскетболе. По информации ESPN, его следующим клубом станет «Дубай», дебютирующий в Евролиге и продолжающий выступление в Адриатической лиге.