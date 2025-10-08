Ричмонд
«Црвена Звезда» собирается уволить главного тренера Янниса Сферопулоса

58-летний греческий специалист работает с командой с 2023 года. При нем клуб выиграл Адриатическую лигу (2024) и чемпионат Сербии (2024) и дважды взял сербский кубок (2024, 2025).

Источник: Спортс"

«Црвена Звезда» начала сезон с трех поражений, уступив «Милану» и «Баварии» в Евролиге и «Задару» в Адриатической лиге.

Клуб намерен расторгнуть контракт в ближайшее время.

Среди возможных кандидатов на его место — Саша Обрадович и Деян Радонич.