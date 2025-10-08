Ричмонд
«Панталоны Шакила О’Нила?» Модрич высмеял наряд Камавинга, в котором он приехал в сборную Франции

Полузащитник «Реала» выложил в соцсетях фото с приезда в сборную Франции на предстоящие матчи с Азербайджаном и Исландией в отборе ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

В комментариях бывший партнер Камавинга по мадридскому клубу Лука Модрич пошутил над его внешним видом.

«Панталоны Шакила О’Нила? ?», — написал хавбек «Милана».

Фото: instagram.com/p/DPehfXxCGd1/?img_index=2.

Бывший баскетболист НБА Шакил О’Нил имеет рост 216 см.

