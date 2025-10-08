«Панталоны Шакила О’Нила?» Модрич высмеял наряд Камавинга, в котором он приехал в сборную Франции

В комментариях бывший партнер Камавинга по мадридскому клубу Лука Модрич пошутил над его внешним видом.
«Панталоны Шакила О’Нила? ?», — написал хавбек «Милана».
Фото: instagram.com/p/DPehfXxCGd1/?img_index=2.
Бывший баскетболист НБА Шакил О’Нил имеет рост 216 см.
