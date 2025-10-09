Леброн Джеймс о Деннисе Шредере: «Если он войдет в Зал славы, я не буду удивлен»

Леброн Джеймс: «Да, я видел много его статистики и достижений этим летом после Евробаскета. Если это произойдет, я не скажу: “О Боже, я так удивлен”. Нет, он очень усердно работает».
Нэш: «Люди попадают в Зал славы за карьеру в колледже, школе. Это часть головоломки: он отличный игрок НБА, да, но не уровня символической сборной НБА. В некоторых матчах он играе на таком уровне. Но то, как он доминирует в международном баскетболе».
Джеймс: «Международный баскетбол — это большая часть нашей игры. То, чего достигают такие игроки, как Шредер, важно и входит в общую картину истории баскетбола».
В сентябре Деннис Шредер привел сборную Германию к победе на Евробаскете-2025, набирая в среднем 20,3 очка и 7,2 передачи за турнир и получив награду MVP.