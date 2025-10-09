Ричмонд
Леброн Джеймс о Деннисе Шредере: «Если он войдет в Зал славы, я не буду удивлен»

Стив Нэш: «Он должен быть членом Зала славы. Задумайтесь: он был MVP чемпионата мира, MVP Евробаскета, финалистом или полуфиналистом Олимпиады. Разве это не кандидат в Зал славы? И я имею в виду не Зал славы ФИБА».

Источник: Спортс"

Леброн Джеймс: «Да, я видел много его статистики и достижений этим летом после Евробаскета. Если это произойдет, я не скажу: “О Боже, я так удивлен”. Нет, он очень усердно работает».

Нэш: «Люди попадают в Зал славы за карьеру в колледже, школе. Это часть головоломки: он отличный игрок НБА, да, но не уровня символической сборной НБА. В некоторых матчах он играе на таком уровне. Но то, как он доминирует в международном баскетболе».

Джеймс: «Международный баскетбол — это большая часть нашей игры. То, чего достигают такие игроки, как Шредер, важно и входит в общую картину истории баскетбола».

В сентябре Деннис Шредер привел сборную Германию к победе на Евробаскете-2025, набирая в среднем 20,3 очка и 7,2 передачи за турнир и получив награду MVP.