Шэмс Чарания о продлении Дюрэнта с «Хьюстоном»: «Есть оптимизм насчет того, что сделку удастся заключить до начала сезона»

«Мне сообщают, что есть оптимизм насчет того, что сделку удастся заключить до начала регулярного сезона», — заявил Чарания в эфире ESPN.

Источник: Спортс"

По данным инсайдера, бизнес-менеджер Дюрэнта Рич Клейман находится в «постоянном контакте с “Хьюстоном” по поводу долгосрочного продления контракта.

37-летний форвард может подписать соглашение на сумму более 120 млн долларов за два года.