Брайан Уиндхорст: «Вся лига готовится к последнему сезону Янниса в “Милуоки”

Вчера Яннис сказал то, что и должен был сказать. Док Риверс — тоже. Но ни один из них не стал отрицать возможность ухода.
Если бы он действительно хотел, чтобы его обменяли, то обратился бы к руководству «Бакс» где-то в июне, и явно бы дал понять, что хочет этого. Но всем в лиге уже понятно, что союз Янниса и «Милуоки» подходит к концу.
Могут ли «Бакс» удивить всех и показать хороший результат? Всякое может случиться, Восточная конференция не сама сильная, поэтому он и оставляет дверь открытой.
Но вся лига готовится к окончанию эры Янниса в «Милуоки». Это не оскорбление — это просто реальность. И по его словам и действиям можно понять, что где-то в глубине души он тоже об этом думает", — добавил Уиндхорст.