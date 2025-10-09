Ричмонд
Брайан Уиндхорст: «Вся лига готовится к последнему сезону Янниса в “Милуоки”

«Яннис только что дал вам ответ на этот вопрос. Он сказал “шесть или семь месяцев”. Эта цифра не взята из воздуха. По сути, он сказал, что еще раз оценит ситуацию в конце сезона.

Источник: Спортс"

Вчера Яннис сказал то, что и должен был сказать. Док Риверс — тоже. Но ни один из них не стал отрицать возможность ухода.

Если бы он действительно хотел, чтобы его обменяли, то обратился бы к руководству «Бакс» где-то в июне, и явно бы дал понять, что хочет этого. Но всем в лиге уже понятно, что союз Янниса и «Милуоки» подходит к концу.

Могут ли «Бакс» удивить всех и показать хороший результат? Всякое может случиться, Восточная конференция не сама сильная, поэтому он и оставляет дверь открытой.

Но вся лига готовится к окончанию эры Янниса в «Милуоки». Это не оскорбление — это просто реальность. И по его словам и действиям можно понять, что где-то в глубине души он тоже об этом думает", — добавил Уиндхорст.