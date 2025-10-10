Ричмонд
Пол Пирс арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Как сообщает дорожный патруль Калифорнии (CHP), легендарный игрок «Бостона» Пол Пирс был арестован во вторник.

Источник: Спортс"

Пирс был обнаружен спящим за рулем своего внедорожника Range Rover, который находился посреди дорожного движения на автостраде 101 в долине Сан-Фернандо.

Ранее движение на этом участке было перекрыто для расследования другого дорожного инцидента, и автомобиль Пирса был замечен после их открытия.

При контакте с баскетболистом офицеры «заметили признаки алкогольного опьянения» и провели расследование на предмет вождения в нетрезвом виде.

«Пирс был арестован по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения, что является нарушением раздела 23152 (a) кодекса транспортных средств Калифорнии, и доставлен в офис дорожного патруля в центральной части Лос-Анджелеса», — отмечается в заявлении CHP.