Пол Пирс арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде

«Пирс был арестован по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения, что является нарушением раздела 23152 (a) кодекса транспортных средств Калифорнии, и доставлен в офис дорожного патруля в центральной части Лос-Анджелеса», — отмечается в заявлении CHP.