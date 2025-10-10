Пол Пирс арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Пирс был обнаружен спящим за рулем своего внедорожника Range Rover, который находился посреди дорожного движения на автостраде 101 в долине Сан-Фернандо.
Ранее движение на этом участке было перекрыто для расследования другого дорожного инцидента, и автомобиль Пирса был замечен после их открытия.
При контакте с баскетболистом офицеры «заметили признаки алкогольного опьянения» и провели расследование на предмет вождения в нетрезвом виде.
«Пирс был арестован по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения, что является нарушением раздела 23152 (a) кодекса транспортных средств Калифорнии, и доставлен в офис дорожного патруля в центральной части Лос-Анджелеса», — отмечается в заявлении CHP.