Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»

Предсезонные матчи в Китае? Полезно вытащить команду из зоны комфорта и вместе отправиться в путешествие перед началом сезона. Думаю, это укрепляет товарищеские отношения, мы сможем приступить к налаживанию связей. Я не говорю, что дома есть какие-то отвлекающие факторы, но здесь мы все вместе, и классно, что у ребят в команде есть возможность совместно заняться чем-то еще помимо баскетбола", — заявил Букер.