Девин Букер: «Лето выдалось слишком долгим. На мне сейчас лежит большая ответственность»

После перестановок в составе и ухода Кевина Дюрэнта защитник намерен стать единоличным лидером «Финикса».

Источник: Спортс"

"Прошедшее лето выдалось слишком долгим — мы не играли в плей-офф — так что я с нетерпением жду возвращения.

У меня большие ожидания. У нас произошли некоторые изменения в составе, сменились тренеры, ясно, что на мне лежит большая ответственность — быть лидером, продолжать исполнять эту роль и объединить всех, чтобы мы могли сейчас все правильно начать.

Предсезонные матчи в Китае? Полезно вытащить команду из зоны комфорта и вместе отправиться в путешествие перед началом сезона. Думаю, это укрепляет товарищеские отношения, мы сможем приступить к налаживанию связей. Я не говорю, что дома есть какие-то отвлекающие факторы, но здесь мы все вместе, и классно, что у ребят в команде есть возможность совместно заняться чем-то еще помимо баскетбола", — заявил Букер.