Пэйтон Притчард: «В старшей школе добился огромного прогресса, играя 1 на 1 со Стивом Блэйком. Не победил его ни разу»

По словам защитника «Селтикс», как-то летом, когда он еще учился в школе, ему довелось стать спарринг-партнером игрока НБА Стива Блэйка, который жил в том же городе в штате Орегон.

Источник: Спортс"

"Я был совсем юн и тогда еще далек от лучшей версии себя. Разве что в плане чисто мастерства я был всегда хорош. И одним летом он каждый день брал меня и мы играли один на один. Именно тогда у меня и развилась такая любовь к игре один на один.

Я так и не выиграл ни одного матча. Он на тот момент все еще выступал в НБА. Мне было 15, после этого я начал играть против старшеклассников. И тут понял, что добился огромного прогресса. Я начал из себя что-то представлять, стал серьезной фигурой. Стал обладателем награды «Игрока года» в своем штате", — рассказал Приитчард.