Пэйтон Притчард: «В старшей школе добился огромного прогресса, играя 1 на 1 со Стивом Блэйком. Не победил его ни разу»

"Я был совсем юн и тогда еще далек от лучшей версии себя. Разве что в плане чисто мастерства я был всегда хорош. И одним летом он каждый день брал меня и мы играли один на один. Именно тогда у меня и развилась такая любовь к игре один на один.
Я так и не выиграл ни одного матча. Он на тот момент все еще выступал в НБА. Мне было 15, после этого я начал играть против старшеклассников. И тут понял, что добился огромного прогресса. Я начал из себя что-то представлять, стал серьезной фигурой. Стал обладателем награды «Игрока года» в своем штате", — рассказал Приитчард.