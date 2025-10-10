Наталья Брайант выступила креативным директором короткометражного фильма про «Лейкерс»

«Проект стал замечательной площадкой для совместной работы с разными творческими людьми. Мы все объединились, чтобы попытаться передать влияние “Лейкерс” не только в Лос-Анджелесе, но и во всем мире», — рассказала 22-летняя Наталья.
Фильм вышел 8 октября, эпизодические роли в нем достались нынешним звездам «Лейкерс» Леброну Джеймсу и Луке Дончичу, а также легенде «озерников» Мэджику Джонсону.
Прославленный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант после завершения карьеры в НБА становился обладателем премии «Оскар» за создание короткометражки про баскетбол.