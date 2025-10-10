Ричмонд
Наталья Брайант выступила креативным директором короткометражного фильма про «Лейкерс»

Наталья Брайант выступила креативным директором созданного калифорнийским клубом короткометражного фильма «Вечная икона: фиолетовый и золотой по всему миру».

«Проект стал замечательной площадкой для совместной работы с разными творческими людьми. Мы все объединились, чтобы попытаться передать влияние “Лейкерс” не только в Лос-Анджелесе, но и во всем мире», — рассказала 22-летняя Наталья.

Фильм вышел 8 октября, эпизодические роли в нем достались нынешним звездам «Лейкерс» Леброну Джеймсу и Луке Дончичу, а также легенде «озерников» Мэджику Джонсону.

Прославленный игрок «Лейкерс» Кобе Брайант после завершения карьеры в НБА становился обладателем премии «Оскар» за создание короткометражки про баскетбол.