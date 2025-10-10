Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич назвал победные броски против «Миннесоты» в финале Запада и против «Клипперс» в «пузыре» своими любимыми

Ведущий спросил Дончича, какой момент за прошедшую карьеру словенец будет пересматривать в возрасте 50 лет.

Источник: Спортс"

Первым защитник «Лейкерс» назвал бросок через Руди Гобера во второй игре финала Западной конференции 2024 года против «Миннесоты».

Вторым Дончич отметил дальнее попадание в матче серии первого раунда против «Клипперс» в плей-офф 2020 года.