Лука Дончич назвал Виктора Вембаньяму и Кайри Ирвинга вероятными финалистами турнира один на один в НБА

"Думаю, что Виктор Вембаньяма дойдет до финала, потому что через него не забросить в такой ситуации.
Вторым я поставил бы Кайри Ирвинга. Его дриблинг нереален", — заключил Дончич.
Давно ведутся разговоры о проведении турнира один на один в рамках повышения интереса к мероприятию. Лука Дончич выбрал вероятных финалистов такого состязания.
