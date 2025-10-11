«Лас-Вегас» закрыл финальную серию с «Финиксом» всухую (4−0) благодаря 31 очку Эйжи Уилсон в 4-м матче

«Меркури» сделали рывок в четвертой четверти и сократили отставание до 6 очков. Но «Эйсес» удержали победу и отпраздновали свой третий титул на выезде, после побед в 2022 году в Коннектикуте и в 2023 году в Нью-Йорке.