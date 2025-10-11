«Лас-Вегас» закрыл финальную серию с «Финиксом» всухую (4−0) благодаря 31 очку Эйжи Уилсон в 4-м матче

«Меркури» сделали рывок в четвертой четверти и сократили отставание до 6 очков. Но «Эйсес» удержали победу и отпраздновали свой третий титул на выезде, после побед в 2022 году в Коннектикуте и в 2023 году в Нью-Йорке.
Суперзвезда «Эйсес» и MVP лиги центровая Эйжа Уилсон набрала 31 очко (7 из 21 с игры, 17 из 19 штрафных), 9 подборов, 4 передачи и 3 блок-шота и была признана MVP финальной серии.
Защитница Джеки Янг добавила 18 очков, 7 подборов и 8 передач.
Со стороны «Финикса» самой результативной стала защитница Кали Коппер (30 очков), а форвард Алисса Томас отметилась трипл-даблом — 17 очков, 12 подборов и 10 передач.
«Лас-Вегас» оформил третье чемпионство за последние четыре сезона (2022, 2023, 2025).