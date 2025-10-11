Ричмонд
Эйжа Уилсон первой в истории женской НБА стала MVP, DPOY и MVP финала в одном сезоне

В финальной серии против «Финикса» Уилсон набирала в среднем 28,5 очка, 11,8 подбора и 2 блок-шота и во второй раз за карьеру получила награду «Самому ценному игроку» финальной серии.

Источник: Спортс"

Ранее 29-летняя баскетболистка стала четырехкратной обладательницей награды MVP «регулярки», а также трехкратной «Лучшей защищающейся», разделив звание с Аланной Смит из «Миннесоты». Таким образом, Уилсон стала первой баскетболисткой в истории лиги, кому удалось получить все три награды в одном сезоне.