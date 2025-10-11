Ричмонд
Джонатан Мобо принес «Торонто» победу в близкой концовке матча с «Бостоном», «Рэпторс» отыгрались с «-27»

По ходу третьей четверти предсезонного матча преимущество «Бостона» достигало 27 очков, но «Торонто» смог вернуться в игру и сравнять счет за 46,9 секунды до конца (103:103).

Источник: Спортс"

Команды обменялись точными атаками (105:105), «Селтикс» допустили потерю, а «Рэпторс» получили шанс выйти вперед, но Чаки Хепберн смазал средний бросок, после которого «Бостон» убежал в атаку, прерванную свистком судьи.

После тренерского челленджа владение оказалось у «Торонто». Джонатан Мобо, получив мяч, разобрался с соперниками под кольцом и набрал 2 очка, выведя «Рэпторс» вперед (107:105). За оставшиеся 1,9 секунды «Селтикс» смогли исполнить только бросок со своей половины, который не достиг цели.