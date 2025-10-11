Джонатан Мобо принес «Торонто» победу в близкой концовке матча с «Бостоном», «Рэпторс» отыгрались с «-27»

После тренерского челленджа владение оказалось у «Торонто». Джонатан Мобо, получив мяч, разобрался с соперниками под кольцом и набрал 2 очка, выведя «Рэпторс» вперед (107:105). За оставшиеся 1,9 секунды «Селтикс» смогли исполнить только бросок со своей половины, который не достиг цели.