Баскетболисты «МИНСКА» и «Борисфена» выиграли третьи матчи чемпионата Беларуси

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по баскетболу состоялись очередные встречи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В центральном поединке мужского первенства могилевский «Борисфен» победил на своей арене чемпиона страны «Гродно-93» со счетом 75:68. Также третью победу кряду одержал «МИНСК», разгромивший РГУОР с разницей в 58 очков, — 105:47. Витебский «Рубон» переиграл у себя дома брестскую «Викторию» с результатом 106:63. По шесть очков набрали «МИНСК» и «Борисфен», у «Гродно-93» пять зачетных баллов.

У женщин свою четвертую викторию подряд добыли действующие чемпионки баскетболистки «Горизонта», переигравшие на своей площадке «Гомельских рысей» — 97:42. Гродненская «Олимпия» также у себя дома не оставила шансов брестской «Виктории» с результатом 112:25.