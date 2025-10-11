Баскетболисты «МИНСКА» и «Борисфена» выиграли третьи матчи чемпионата Беларуси

В центральном поединке мужского первенства могилевский «Борисфен» победил на своей арене чемпиона страны «Гродно-93» со счетом 75:68. Также третью победу кряду одержал «МИНСК», разгромивший РГУОР с разницей в 58 очков, — 105:47. Витебский «Рубон» переиграл у себя дома брестскую «Викторию» с результатом 106:63. По шесть очков набрали «МИНСК» и «Борисфен», у «Гродно-93» пять зачетных баллов.