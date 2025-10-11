Игорь Знаменский: «Вембаньяма обязательно побьет все свои личные рекорды. Будут трипл-даблы с блок-шотами, трипл-даблы с передачами, 30 подборов и 60 набранных очков и что-то подобное»

В конце сезона будут споры о том, почему награду MVP дать не ему, а Шэю, который приносит своей команде гораздо больше побед? И вполне возможно, что Вемба заберет эту награду. Просто потому, что нельзя будет проигнорировать такой уникальный набор цифр, которого в NBA, для больших игроков, мы не видели со времён Шакила О’Нила начала 2000-х«, — заявил ведущий в эфире “Взял Мяч”.