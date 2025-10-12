Стэн Ван Ганди: «Оклахома» — явный фаворит. Они могут проиграть только без ШГА, все остальные заменяемы"

У «Оклахомы» очень глубокая команда. Если Шэй получит травму, конечно, сложно будет на что-то рассчитывать, при этом они могут справиться с вылетами практически любого другого игрока в составе. Что тут скажешь, эти ребята хороши. Джейлен Уильямс — участник Матча всех звезд, и я не умаляю его заслуг или заслуг Чета Холмгрена, но если эти парни выбывают, на их место просто приходят другие. Шэй незаменим, но все остальные.