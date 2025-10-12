Ричмонд
Стэн Ван Ганди: «Оклахома» — явный фаворит. Они могут проиграть только без ШГА, все остальные заменяемы"

«Оклахома» — фаворит чемпионата, без сомнений. Не вижу у них серьезных конкурентов. «Тандер» доминировали и заслуженно выиграли чемпионат. «Денвер» заставил их серьезно напрячься, но все остальное, в общем-то, стало для них легкой прогулкой.

Источник: Спортс"

У «Оклахомы» очень глубокая команда. Если Шэй получит травму, конечно, сложно будет на что-то рассчитывать, при этом они могут справиться с вылетами практически любого другого игрока в составе. Что тут скажешь, эти ребята хороши. Джейлен Уильямс — участник Матча всех звезд, и я не умаляю его заслуг или заслуг Чета Холмгрена, но если эти парни выбывают, на их место просто приходят другие. Шэй незаменим, но все остальные.

В общем, за исключением травмы Шэя мне трудно представить сценарий, при котором кто-то сможет остановить «Тандер», — заявил бывший тренер, ныне эксперт НБА.