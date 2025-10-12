Ричмонд
Джей Джей Редик о прогрессе «Лейкерс» по сравнению с прошлым сезоном: «Рутинные взаимодействия»

Источник: Спортс"

"Сегодня я внимательно наблюдал за рутинными, незаметными взаимодействиями. И для меня это отличительный признак лучших команд, лучших организаций в любой области — рутинные взаимодействия очень важны. А сколько таких рутинных взаимодействий может быть за игру? Надо стремиться к тому, чтобы счет шел на тысячи: хороший заслон, хорошая работа, хороший пас, в следующий раз мяч тебя найдет…

И я начинаю видеть это у наших ребят. В прошлом сезоне у нас с этим не очень получалось. Это часть нашей победной коммуникации. И вся эта история происходит в режиме реального времени, так что мы очень довольны достигнутым прогрессом. Еще многое предстоит сделать, но это происходит«, — считает главный тренер “озерников”.