Энтони о Уэстбруке и «Оклахоме»: «Расс не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет выходить на паркет, а возможно — нет»

Вы не можете вернуть Расселла Уэстбрука и не выпускать его на паркет. Он не может пройти путь от величайшего игрока в истории клуба до игрока, который, возможно, будет играть, а возможно — нет. Так не работает. Вы этим унижаете его наследие. Давайте защищать наследие этих игроков", — сказал Энтони.