Джеймс Харден занял позицию лидера «Клипперс», став главным «голосом» команды

Ленарду был нужен кто-то, кто мог делать больше, чем просто руководить на площадке; «Клипперс» нужен был еще один лидер в раздевалке, особенно с учетом того, что Пол Джордж (ныне играющий за «Филадельфию») не смог взять на себя эту роль.