Джеймс Харден занял позицию лидера «Клипперс», став главным «голосом» команды

«Ленард — тихий, но поддерживающий товарищей игрок в раздевалке, но “Клипперс” нужно было нечто большее. Они уверены, что нашли такого игрока в лице Хардена.

До прихода Хардена Ленард открыто говорил о необходимости играть с разыгрывающим, который является командующим на паркете. Они смогли найти такого игрока в лице Хардена, несмотря на некоторое сопротивление со стороны фанатов «Клипперс».

Ленарду был нужен кто-то, кто мог делать больше, чем просто руководить на площадке; «Клипперс» нужен был еще один лидер в раздевалке, особенно с учетом того, что Пол Джордж (ныне играющий за «Филадельфию») не смог взять на себя эту роль.

Харден подталкивал своих партнеров по команде и тренеров к тому, чтобы они были в своей лучшей форме в стремлении попасть в финал НБА", — сообщает репортер Майкл Ханич.