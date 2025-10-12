Айеша Карри отреагировала на критику после неожиданных признаний о семейной жизни со звездой НБА

Девушку критиковали в соцсетях, усомнившись в ее чувствах к 2-кратному MVP НБА. Один из пользователей написал, что «еще одна девушка, которой повезло стать успешной и реализоваться, нашла повод поплакать».
Айеша выложила фотографию с баскетболистом и четырьмя их детьми. Затем она поделился снимком с супругом с церемонии открытия основанного им питейного заведения.
«Всегда хотела выйти замуж за любителя бурбона. 10 октября в Сан-Франциско Стеф открыл новый бар, вдохновленный бурбоном! Я так горжусь тобой», — написала Айеша.
«За каждым успешным мужчиной стоит женщина», — отреагировал официальный аккаунт бара.