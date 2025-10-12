Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Айеша Карри отреагировала на критику после неожиданных признаний о семейной жизни со звездой НБА

Жена суперзвезды «Уорриорз» ранее стала гостем подкаста Call Her Daddy и рассказала о нереализованных амбициях и недопонимании со стороны супруга.

Девушку критиковали в соцсетях, усомнившись в ее чувствах к 2-кратному MVP НБА. Один из пользователей написал, что «еще одна девушка, которой повезло стать успешной и реализоваться, нашла повод поплакать».

Айеша выложила фотографию с баскетболистом и четырьмя их детьми. Затем она поделился снимком с супругом с церемонии открытия основанного им питейного заведения.

«Всегда хотела выйти замуж за любителя бурбона. 10 октября в Сан-Франциско Стеф открыл новый бар, вдохновленный бурбоном! Я так горжусь тобой», — написала Айеша.

«За каждым успешным мужчиной стоит женщина», — отреагировал официальный аккаунт бара.