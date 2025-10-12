Кендрик Перкинс: «Никто не должен упрекать Янниса в случае ухода. Он столько сделал для Милуоки — там новые рестораны, новый центр города»

Есть такие люди, которые провоцируют экономический рост. Популярные, влиятельные фигуры. И Яннис это сделал. В этом смысле он в одном ряду с Карри и Леброном. Сколько же денег он, черт возьми, принес городу! Когда мы сейчас приезжаем в Милуоки, то видим там новые рестораны, по сути, новый центр города. Все новое. Они построили чертовую новую арену.