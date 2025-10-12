Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кендрик Перкинс: «Никто не должен упрекать Янниса в случае ухода. Он столько сделал для Милуоки — там новые рестораны, новый центр города»

Чемпион НБА считает, что форвард «Бакс» имеет полное право требовать обмен.

Источник: Спортс"

«Никто не должен упрекать Янниса в случае ухода. У болельщиков “Милуоки Бакс” не должно быть претензий. Посмотрите, что он сделал для этого города.

Есть такие люди, которые провоцируют экономический рост. Популярные, влиятельные фигуры. И Яннис это сделал. В этом смысле он в одном ряду с Карри и Леброном. Сколько же денег он, черт возьми, принес городу! Когда мы сейчас приезжаем в Милуоки, то видим там новые рестораны, по сути, новый центр города. Все новое. Они построили чертовую новую арену.

Он обеспечил им чемпионство, он выкладывался на полную каждый вечер на этом паркете, отдавал всего себя. MVP, лучший по игре в защите, все на свете.

Он всегда был предан клубу. Даже чрезмерно — уходить надо было два года назад. Так что никто не должен предъявлять", — считает эксперт.