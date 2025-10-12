Георгиос Барцокас о победе над «Панатинаикосом»: «Это вопрос гордости»

«Это была наша первая игра в чемпионате Греции с действительно высокими требованиями, учитывая престиж противостояния и особые обстоятельства. Обеим командам было сложно готовиться к этой игре. У нас был на день меньше отдыха, чем у “Панатинаикоса”. Наша задняя линия осталась без ключевых игроков, хотя отсутствие Нана также стало серьезной потерей для соперника.