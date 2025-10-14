НБА одобрила сотрудничество «Клипперс» и Aspiration в 2021 году. Контракт с Ленардом компания подписала через несколько месяцев

НБА расследует, нарушили ли «Клипперс» и их владелец Стив Балмер правила лиги с целью выплатить дополнительные деньги лидеру команду в обход потолка зарплат. После появления обвинений комиссионер НБА Адам Сильвер сначала заявил, что «никогда раньше не слышал о компании Aspiration», но позже изменил свои слова, сказав, что «знает об этом бренде».